Chetogeniche digiuni e miracoli | Dario Bressanini ha provato tutto per dimagrire ma la risposta era nella fisica
Nel mare delle diete miracolose, dei prodotti brucia-grassi e delle promesse di dimagrimento rapido, una voce si alza con l’autorevolezza della scienza: quella di Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, che ha deciso di trasformare il proprio corpo in un laboratorio vivente. Il risultato di questo esperimento personale è raccolto nel libro “ La dieta termodinamica “, pubblicato da Mondadori, un’opera che smonta con rigore scientifico miti e false credenze sul dimagrimento. La storia inizia nel 2016, quando Bressanini si ritrova davanti a una fotografia che gli restituisce un’immagine inaspettata di sé stesso: è ingrassato. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Il digiuno intermittente fa perdere peso perché è ipocalorico. Stessa cosa le diete chetogeniche o le iperproteiche. Non perché fanno miracoli.
Dario Bressanini: "Chetogeniche, digiuni e altro. Alla fine decide la termodinamica". Le 1o verità sulle diete del divulgatore - Chimico, divulgatore e voce scettica nel mare di mode alimentari, ha deciso di mettere alla prova sul proprio corpo anni di teorie e promesse sul dimagrimento.