Che tipo di tumore ha avuto Dario Bressanini | Vivo di sei mesi in sei mesi
Dario Bressanini, divulgatore scientifico tra i più amati in Italia, ha aperto il suo cuore circa la malattia che lo aveva colpito qualche anno fa, una forma tumorale molto rara, il melanoma uveale. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “ Ho avuto un tumore molto raro, lo stesso che aveva colpito Oliver Sacks. L’ho scoperto per caso. Non si può trattare con la chemioterapia ma devi beccarlo prima possibile per non farlo crescere troppo. Mi ha danneggiato un occhio e mi porto dietro i segni psicologici, oltre che fisici. Vivo di sei mesi in sei mesi, aspettando i follow up. Ma avevo bisogno di raccontarla questa cosa, anche per aiutare altre persone a individuarlo “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
