Che papera dell' ex Roma! Il Viktoria Plzen ci prende gusto e cala il tris
Serata amara per Robin Olsen, che torna protagonista in Europa ma deve arrendersi tre volte al Viktoria Plzen: l’ex portiere della Roma non basta a evitare la seconda sconfitta consecutiva del Malmo, ora ultimo nella competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: papera - roma
E buone risate Tra una papera e l’altra, ti ricordiamo che, se abiti a Roma, puoi fare spesa di frutta e verdura su www.aziendaagropontino.com e scegliere di ricevere la spesa a casa o ritirarla presso Le Delizie dell’Agropontino (via - facebook.com Vai su Facebook
Europa League: dal Viktoria Plzen un 'messaggio' alla Roma. Aston Villa, Porto e Lione restano in vetta - Protagonista anche il Viktoria Plzen, che manda un 'messaggio' alla Roma a cui farà visita nella prossima giornata ... Lo riporta corrieredellosport.it
Che papera del portiere del Kaiserslautern contro la Roma: Ferguson si avventa e segna - Per approfondire Roma, Pellegrini torna in gruppo: le foto del suo primo allenamento con Gasperini Roma, ripresa degli allenamenti a Trigoria: da Dybala a Wesley, tutte le foto ... Riporta corrieredellosport.it