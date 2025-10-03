Che Guevara in crociera | i deputati italiani della Flotilla subito a casa gli attivisti a guardare l’aereo partire
Eccoli i nostri intrepidi parlamentari, salpati sulla Flotilla con l’aria da Che Guevara in crociera e rientrati a casa con la velocità di un volo low cost per Fiumicino. Non hanno fatto in tempo a diventare martiri che già erano di nuovo in Italia, scortati dall’immunità parlamentare come un passaporto di prima classe. Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi hanno recitato la parte dei perseguitati per poche ore, salvo poi scoprire che la cella non era prevista dal copione e che la via più rapida era quella del finger all’aeroporto di Tel Aviv. Il ministro Tajani può pure vantarsi della trattativa con l’omologo Saar, ma l’effetto è quello di una scenetta comica: i quattro onorevoli già in volo e i restanti 42 italiani a guardare il tabellone delle partenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: guevara - crociera
Liberati i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla, stanno bene - La tv israeliana Channel 12 riferisce di febbrili contatti nelle ultime ore tra le autorità italiane e il capo del Mossad David Barnea dopo che si sono diffuse notizie secondo cui alcuni attivisti del ... Lo riporta ansa.it