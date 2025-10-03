Nel 2014, durante una fase di grave tensione nella Striscia di Gaza, Giorgia Meloni pubblicava un messaggio su Twitter che oggi viene riscoperto e rilanciato sui social. La frase, chiara e decisa, esprimeva una posizione critica contro la violenza sui civili e, con il passare degli anni, viene letta da molti come un segnale di un diverso approccio politico rispetto all’attuale leadership della premier. La riscoperta del post ha subito generato dibattito, commenti accesi e analisi politiche sulle contraddizioni tra passato e presente. Leggi anche: Meloni vorrebbe inviare italiani a Gaza: in cosa consiste il suo piano Leggi anche: Elisa, l’appello in lacrime a Meloni e poi il disastro: cos’è successo (VIDEO) Reazioni sui social e accuse di incoerenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Che figuraccia”. Meloni, scoppia la bufera contro la premier italiana: cos’è successo