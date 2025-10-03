ChatGpt predominanza assoluta tra gli studenti Perché? Per l’immediata applicabilità all’ambito scolastico

Nel vasto panorama degli strumenti di intelligenza artificiale, ChatGPT è emerso come il vero protagonista. La ricerca condotta presso l’Istituto Tecnico Rondani di Parma su 729 studenti lo conferma con chiarezza: 254 studenti citano spontaneamente ChatGPT quando viene chiesto di elencare strumenti basati su IA, a fronte dei 63 che menzionano Siri, 61 Google, 54 Alexa e 43 Gemini. È una predominanza assoluta, che disegna una geografia simbolica dell’IA nei giovani: per loro, l’intelligenza artificiale coincide quasi sempre con ChatGPT. L'articolo ChatGpt, predominanza assoluta tra gli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

