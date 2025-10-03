ChatGPT Plus | funzionalità costo e come risparmiare rispetto alla versione free

ChatGPT Plus conviene? Che differenza c’è con la versione gratuita dell’intelligenza artificiale creata da OpenAI? Scopriamo funzionalità, costi e come risparmiare sull’abbonamento del chatbot più famoso e utilizzato al mondo. ChatGPT Plus a 5,75€ al mese? È possibile, scopri come. Cos’è ChatGPT?. ChatGPT è un’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI in grado di rispondere a domande, scrivere testi, tradurre, generare codice e molto altro. Esistono due versioni principali: ChatGPT Free, gratuita e accessibile a tutti.. ChatGPT Plus, a pagamento, che offre funzioni avanzate e accesso al modello GPT-4. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - ChatGPT Plus: funzionalità, costo e come risparmiare rispetto alla versione free

In questa notizia si parla di: chatgpt - plus

ChatGpt ora può fare “tutto” al posto nostro: come funziona e come usare al meglio Agent

Ora ChatGpt può fare “tutto” al posto nostro: come funziona e come usare ‘Agent’

Opera One il browser più completo con IA e ChatGPT integrato

ChatGPT Pulse debutta su mobile per gli abbonati Pro (ma arriverà anche su Plus). Offre aggiornamenti giornalieri personalizzati basati su chat, feedback e app collegate, con possibilità di integrazione di Gmail e Google Calendar - X Vai su X

ChatGPT Pulse debutta su mobile per gli abbonati Pro (ma arriverà anche su Plus). Offre aggiornamenti giornalieri personalizzati basati su chat, feedback e app collegate, con possibilità di integrazione di Gmail e Google Calendar - facebook.com Vai su Facebook

OpenAI in difficoltà, sospese le iscrizioni a ChatGpt Plus - fondatore e amministratore delegato di OpenAI, ha comunicato che le sottoscrizioni a ChatGpt Plus sono temporaneamente sospese. Lo riporta repubblica.it

Perché OpenAI ha sospeso gli abbonamenti a ChatGPT Plus - Le iscrizioni a ChatGPT Plus, la versione a pagamento del noto bot conversazionale di OpenAI, sono momentaneamente sospese. Da wired.it