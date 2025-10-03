Charles Leclerc solo multato a Singapore | cosa è successo nella FP2 di Marina Bay
18:27: la decisione dei commissari della FIA nei confronti di Charles Leclerc (Ferrari) è stata quella di non penalizzare il pilota monegasco della Ferrari con posizioni in griglia di partenza. Sono stati comminati “solo” 10mila euro di multa al team. Potrebbe essere un inizio in salita per Charles Leclerc il week end del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento asiatico, infatti, Leclerc è stato protagonista di un episodio che farà discutere. Il tutto è accaduto negli ultimi minuti della FP2, coi piloti fermi ai box per via la sospensione per bandiera rossa causata dall’incidente della Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson. 🔗 Leggi su Oasport.it
