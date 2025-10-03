Charles Leclerc | Non so se riusciremo a lottare per la pole ma l’obiettivo è qualificarsi bene

Un venerdì complicato per Charles Leclerc a Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, la Ferrari non ha rubato l’occhio, concludendo la seconda sessione di prove libere in nona e decima posizione con Charles e il britannico Lewis Hamilton, sensibilmente distanziati dal leader, il pilota australiano della McLaren Oscar Piastri. A dare ulteriore tensione a Leclerc l’unsafe release ai danni di Lando Norris (McLaren): un’incomprensione tra il monegasco e il suo capo meccanico ha portato al contatto tra la Rossa n.16 e la vettura di Woking, finita contro il muro e con l’ala anteriore rotta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc: “Non so se riusciremo a lottare per la pole, ma l’obiettivo è qualificarsi bene”

