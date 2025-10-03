Charles Leclerc a rischio penalità a Singapore | cosa è successo nella FP2 di Marina Bay

Potrebbe essere un inizio in salita per Charles Leclerc il week end del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento asiatico, infatti, Leclerc è stato protagonista di un episodio che farà discutere. Il tutto è accaduto negli ultimi minuti della FP2, coi piloti fermi ai box per via la sospensione per bandiera rossa causata dall’incidente della Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson. Nel momento in cui è stato dato il via libera ai piloti di rientrare in pista, un pasticcio nel box di Charles. Grande incomprensione tra Leclerc e il suo capo meccanico, Alessandro Fusaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

