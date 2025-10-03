Charity Luxury Dinner con Ant solidarietà nel cuore di Firenze
Firenze, 3 ottobre 2025 - Torna a Firenze il Charity Luxury Dinner, l’ appuntamento di beneficenza, curato dalla direttrice artistica Cristina Casamassimi, più atteso di Fondazione ANT. Giovedì 16 ottobre, dalle 19.30, il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio ospiterà la XIV edizione della serata patrocinata dal Comune, realizzata per sostenere il progetto Bimbi in Ant, che porta cure specialistiche e gratuite a casa dei bambini malati di tumore. L’iniziativa sarà condotta dal giornalista Stefano Baragli e dall’attrice e presentatrice Serena Martinelli. A fare gli onori di casa saranno Raffaella Pannuti, presidente nazionale di Fondazione ANT, e Simone Martini, delegato ANT Firenze, affiancati da un Comitato d’Onore composto da personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale Ne fanno infatti parte: Patrizia Bacci Biondi, imprenditrice e titolare di Roy Rogers, Sibilla Bagnoli, responsabile immagine e comunicazione di Sammontana, Sara Berni, funzionaria, Elisabetta Fabbri, presidente Starhotels, Marinella Fani, amministratrice e socia di Fani Gioielli, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Asmaa Gacem, imprenditrice e presidente A. 🔗 Leggi su Lanazione.it
