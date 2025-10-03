Channing Tatum anticipa i cameo segreti di Avengers | Doomsday
Avengers: Doomsday si preannuncia come una delle imprese più ambiziose nella storia del Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios sono riusciti a riportare alla regia i registi Anthony e Joe Russo, assicurandosi anche Robert Downey Jr. per interpretare l’iconico cattivo Dottor Destino. Inoltre, il cast confermato è già imponente: include gli attuali Avengers, i nuovi Fantastici Quattro e persino personaggi storici dei film sugli X-Men dell’era Fox. Torna anche Channing Tatum nei panni di Gambit, un ruolo che ha finalmente avuto l’opportunità di interpretare per la prima volta in Deadpool & Wolverine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Charlize Theron e Channing Tatum protagonisti della nuova commedia Dance Parents
Demon slayer infinity castle: channing tatum nel cast principale
Demon Slayer, Channing Tatum darà la voce nel nuovo film: "Mi sono innamorato della saga grazie a mia figlia"
Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti" - Channing Tatum ha offerto una breve anticipazione su Avengers: Doomsday mettendo in guardia i fan su quanto è in arrivo. comingsoon.it scrive
Avengers: Doomsday, Channing Tatum anticipa che Gambit non parlerà certo 'come i Minions' - L'attore ha anticipato qualche dettaglio del suo lavoro sul set del film dei fratelli Russo, svelando inoltre di essersi fatto male durante alcune scene d'azione. Si legge su movieplayer.it