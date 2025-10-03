Avengers: Doomsday si preannuncia come una delle imprese più ambiziose nella storia del Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios sono riusciti a riportare alla regia i registi Anthony e Joe Russo, assicurandosi anche Robert Downey Jr. per interpretare l’iconico cattivo Dottor Destino. Inoltre, il cast confermato è già imponente: include gli attuali Avengers, i nuovi Fantastici Quattro e persino personaggi storici dei film sugli X-Men dell’era Fox. Torna anche Channing Tatum nei panni di Gambit, un ruolo che ha finalmente avuto l’opportunità di interpretare per la prima volta in Deadpool & Wolverine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Channing Tatum anticipa i cameo segreti di Avengers: Doomsday