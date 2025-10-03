Otto mesi di trattative segrete, sette tavoli negoziali e una clamorosa inversione di rotta: la guerra tra UEFA e Superlega potrebbe essere arrivata alla fine. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, UEFA, A22 (la società promotrice della Superlega) e i rappresentanti di club storici come Real Madrid e Barcellona avrebbero lavorato sottotraccia per trovare un compromesso che trasformi l’attuale Champions League in un torneo più spettacolare e sostenibile. Le relazioni tra le parti sarebbero oggi molto più distese, una conseguenza diretta della sentenza favorevole della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Superlega, emessa nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Champions League: Verso l’Accordo Storico con la Superlega?