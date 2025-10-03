Champions League le previsioni di Opta sui piazzamenti finali Ecco dove si classifica l’Inter
Inter News 24 Champions League: Opta svela i piazzamenti delle squadre partecipanti. Scopriamo insieme la posizione dell’Inter. Il supercomputer Opta ha aggiornato le sue previsioni dopo la conclusione della seconda giornata della League Phase di Champions League. L’ Arsenal di Mikel Arteta, grazie a una brillante partenza, si trova al comando, con una probabilità del 18,1% di sollevare il trofeo. I Gunners, che occupano la prima posizione, sono seguiti dal Liverpool, che occupa la seconda posizione con una probabilità del 14,7%. I Reds, purtroppo, hanno subito una sconfitta a sorpresa contro il Galatasaray a Istanbul, ma rimangono tra le favorite. 🔗 Leggi su Internews24.com
Le previsioni Opta sulla Champions: comanda l'Arsenal, all'Inter il 3,4% di possibilità di vittoria - Il supercomputer Opta ha parlato nuovamente dopo la fine della seconda giornata della League Phase di Champions League: l'Arsenal di Mikel Arteta è in testa alla Champions League ... msn.com scrive
Champions League, le previsioni di Opta/ Liverpool favorito, malissimo le italiane (oggi 11 settembre 2025) - Segue il Napoli con un 1,4% abbastanza deprimente, ma che è comunque peggio di Atalanta e Juventus: per entrambe queste rappresentanti del nostro calcio la percentuale di vittoria della Champions ... Come scrive ilsussidiario.net