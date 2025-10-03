Champions fuori De Bruyne | Hojlund nella Top 11 del secondo turno

Forzazzurri.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne resta fuori dalla Top 11 della seconda giornata di Champions League, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

champions fuori de bruyne hojlund nella top 11 del secondo turno

© Forzazzurri.net - Champions, fuori De Bruyne: Hojlund nella Top 11 del secondo turno

In questa notizia si parla di: champions - fuori

Inter, non c’è spazio con Lookman: addio o fuori dalla lista Champions

Show del Fener: Feyenoord ko, va agli spareggi di Champions. Il Pafos fa fuori la Dinamo Kiev

Champions, show del Fener di Mou: Feyenoord ko, va agli spareggi. Il Pafos fa fuori la Dinamo Kiev

champions fuori de bruyneDe Bruyne, notte da fuoriclasse: assist e sacrificio, Maradona in estasi - Il coro dei 50mila all’uscita è stato una liberazione, tutti i dubbi e le perplessità risucchiati in una prestazione maestosa ... Segnala corrieredellosport.it

champions fuori de bruyneDe Bruyne, se lo conosci lo fai giocare sempre - Lo avevano già fritto in padella, i sapientoni del golfo, i piripacchi dei social e le scimmiette delle tastiere, il belga con gli spaghettoni in testa e gli occhi all’infrarosso, perché vedono calcio ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Fuori De Bruyne