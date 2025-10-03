Champagne Experience sbarca a Bologna

Grandi novità accompagnano l’VIII edizione di ’Champagne Experience’, manifestazione di riferimento in Italia dedicata allo Champagne, organizzata da Excellence SIDI (Società Italiana Distributori e Importatori), composta da ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati di alta qualità. Prima news, la location. Dopo sette anni a Modena, l’evento arriva a Bologna, domenica e lunedì, presso il padiglione 15 di BolognaFiere. "Il passaggio da Modena a Bologna – sottolinea Luca Cuzziol, presidente di Excellence SIDI – rappresenta un’evoluzione naturale per un evento in costante crescita, sempre più centrale per il settore Ho. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Champagne. Experience sbarca a Bologna

In questa notizia si parla di: champagne - experience

A Bologna una fiera dedicata alle bollicine francesi: è "Champagne Experience"

Champagne Experience 2025. Bologna diventa la capitale delle bollicine francesi

Fiera, in alto i calici. Champagne Experience arriva sotto le Torri

Champagne Experience è un evento rivolto ai professionisti del settore ma anche al pubblico degli appassionati Vai su Facebook

https://beverfood.com/champagne-experience-ottava-edizione-italia/… #Champagne Experience 2025: il 5 e 6 ottobre Bologna sarà capitale italiana delle bollicine francesi #BolognaFiere #ChampagneExperience2025 #ConsumiVino #DegustazioneVino #Ev - X Vai su X

Champagne Experience 2025: oltre 700 etichette in degustazione a Bologna - La rassegna debutta a BolognaFiere dal 5 al 6 ottobre: oltre 700 etichette in degustazione, masterclass di alto livello e focus per l'Horeca con protagonisti Maison, vigneron e prodotti d’eccellenza e ... Lo riporta italiaatavola.net

Champagne Experience debutta a Bologna con oltre 700 etichette in degustazione - L’8ª edizione di Champagne Experience a Bologna debutta il 5 e 6 ottobre 2025 con 700 etichette in degustazione, maison e vigneron e prestigiose masterclass. Secondo gazzettadelgusto.it