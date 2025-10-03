Cgil proclama lo sciopero generale Siamo pronti a bloccare tutto
Massa Carrara, 3 ottobre 2025 – Si preannuncia una giornata molto calda per trasporti, sanità, servizi e scuola. La Cgil e l’Usb proclamano lo sciopero generale per far sentire la voce di una provincia contrariata da quanto accaduto alcune ore fa al lago delle acque di Gaza. La Flotilla che si era data la missione di portare gli aiuti umanitari ai palestinesi, circa 250 tonnellate, è stata fermata dai militari dell’idf quando le 40 barche hanno iniziato a superare il limite delle 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza. “Avevamo atteso questo – dichiara il segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio – e adesso passiamo all’azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
