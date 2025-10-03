Cgil in Sicilia oltre 150 mila persone scendono in piazza | L’Italia riconosca la Palestina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Alfio Mannino: “L’Italia riconosca lo Stato di Palestina”. PALERMO, 03 ottobre 2025. Durante la manifestazione organizzata dalla Cgil a Palermo, il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, nella foto d’apertura, ha lanciato un appello per la fine delle violenze a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Protesta contro le provocazioni e a difesa dei valori costituzionali. Mannino ha sottolineato che i manifestanti non erano scesi in piazza per allungare il weekend, ma per difendere i valori costituzionali italiani. Ha inoltre dichiarato: “Il genocidio a Gaza deve cessare”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: cgil - sicilia
