Cgil in 20 mila allo sciopero generale per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flottilla

Quasi 20 mila persone, moltissime delle quali studenti delle scuole medie e dei licei, hanno riempito oggi le strade di Catania rispondendo all'appello di adesione allo sciopero generale della Cgil insieme alle altre sigle sindacali Cub, Usb e Cobas, in sostegno della Global Sumud Flottilla e per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Cgil, in Sicilia oltre 150 mila persone scendono in piazza: “L’Italia riconosca la Palestina”

Flotilla, l'Italia in piazza. Cortei e proteste, a Milano sassi e lacrimogeni. Cgil "siamo 100mila, a Roma 60 mila". Stazioni bloccate a Bologna, Firenze, Torino, Catania e Cagliari. A Vicenza bloccato casello dell'A4. A Livorno e a Napoli bloccato accesso al porto - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero, Cgil '40 mila persone in piazza a Genova' - X Vai su X

