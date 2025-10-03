Cesena verso il derby per ripartire Si torna alla formazione titolare

Un derby casalingo a distanza di pochi giorni da una brutta sconfitta. Il calendario non poteva offrire al Cavalluccio un’occasione migliore per rialzare la testa dopo la rovinosa caduta, la prima di questa stagione, sul campo del Frosinone. In questi casi, di solito, si è tutti concordi nell’affermare che è meglio scendere in campo subito per dimostrare che la debacle è stato solo un episodio, se poi l’avversario, la Reggiana, è di quelli che storicamente rendono la contesa più frizzante, tanto meglio. Martedì sera prestazione e risultato avevano ricordato tanto la performance dello scorso anno a Pisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, verso il derby per ripartire. Si torna alla formazione titolare

