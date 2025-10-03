Dell’unione delle diocesi di Cesena-Sarsina e Forlì-Bertinoro (340mila residenti) sotto un unico vescovo come tappa intermedia verso la fusione in una unica diocesi, si continua a discutere in curia a Cesena e Forlì con apprensione e contrarietà. Il vescovo di Forlì Livio Corazza la paventò come possibilità concreta mentre mons.Douglas Regattieri, predecessore del vescovo di Cesena Caiazzo, valutò l’eventualità scongiurabile poiché sono due diocesi popolose. Ma la progettualità del pontefice Leone XIV (che decide e ordina) e dell’influente Nunzio apostolico in Italia Raji? (che propone e prepara), pare seguire le linee programmatiche di papa Bergoglio, che specie nella prima parte del mandato accorpandò diocesi in quantità per ragioni pastorali, organizzative e demografiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Forlì verso le diocesi unite. Il vescovo Caiazzo dal 2028 potrebbe guidarle entrambe