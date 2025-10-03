Cervia 73 incidenti con feriti e 26mila violazioni al Codice della strada | l' impegno della Polizia Locale in estate

Ravennatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la fine di settembre si è concluso il “Progetto Estate 2025”, programma di interventi e controlli della Polizia Locale di Cervia durante la stagione turistica, dal 1° giugno al 30 settembre. Oggi nel municipio sono stati presentati i principali dati delle attività effettuate nel corso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cervia - incidenti

cervia 73 incidenti feritiIl bilancio dell’attività estiva della polizia locale: 8.500 richieste di intervento in 4 mesi - La polizia locale di Cervia ha divulgato un riepilogo dell'attività svolta nel periodo estivo (giugno- Segnala ravennaedintorni.it

Incidente stradale in Val d'Aosta, feriti due salernitani - Due operai originari della provincia di Salerno sono rimasti feriti in un’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in Val d’Aosta, sulla autostrada A5 all’altezza del Comune di Montjovet, in ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cervia 73 Incidenti Feriti