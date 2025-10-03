Cervi in amore Chiuro SO vieta le auto di notte per tutelarli

"L'iniziativa è stata accolta con piacere", racconta il primo cittadino Tiziano Maffezzini a "Dentro la Notizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cervi in amore, Chiuro (SO) vieta le auto di notte per tutelarli

Sinfonia al crepuscolo – #Camminaparchi nei Ghirardi Sabato 4 ottobre | Ore 17.30 circa Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi Un'escursione serale tra boschi, torrenti e praterie, immersi nei suoni potenti e suggestivi dei cervi in amore, guidati da Si

Cervi in amore: questo comune della Lombardia ha vietato le auto di notte per non disturbare il bramito

Stop alle auto di notte per tutelare il canto d’amore dei cervi: la decisione del sindaco - Questa la decisione del sindaco del Comune di Chiuro in val Fontana, in provincia di Sondrio, Tiziano Maffezzini, che ha voluto la chiu ... Segnala blitzquotidiano.it

Cervi in amore, vietate le auto di notte per tutelarli - E dunque strada fra Campiascio e Campello vietata alle macchine dalle 22 alle 5 con esclusione dei mezzi che transitano per motivi di lavoro per proteggere gli animali dall'overtourism che ormai è ... ansa.it scrive