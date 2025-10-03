CERTAMEN VERBUM JUSTITIAE – ROMA 8 OTTOBRE 2025
ROMA -Martedì 8 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la prestigiosa Sala ISMA del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72, Roma), si terrà la cerimonia di premiazione del Certamen “Verbum Justitiae”, un evento dedicato all’eccellenza nel mondo della giustizia, della cultura e della formazione. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali, accompagnati dalla proiezione del video dell’inno eseguito dal coro dell’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, diretto dal M° Alessandro Svab, con il M° Fabio Zanin al pianoforte. Seguiranno gli interventi delle Autorità, tra cui la Senatrice Tilde Minasi e la Presidente di VerbumlandiArt Aps, Regina Resta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it