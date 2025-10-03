Cerretese decidono i calci di rigore La Sestese passa il turno di Coppa Italia

SESTESE 6 REAL CERRETESE 4 SESTESE: Giusti, Cucinotta (75’ Pisaneschi), Dianda (56’ Papucci), Pisaniello, Biondi, Burato (75’ Ciotola), Safina, Belli, Berti, Casati, Ermini (85’ Robi G.). A disp.: Giuntini, Gaffarelli, Robi A., D’Amato, Manganiello. All.: Polloni. REAL CERRETESE: Cirillo, Orsucci, Dal Porto, Pievani (87’ Lapi), Tramacere, Mordagà (56’ Romiti), Melani (49’ Cappelli), Gargiulo (56’ Neri), Mallardo, Ferrara (65’ Shaid), Volpi. A disp.: Gronchi, Bargellini, Bouhafa, Sogli, Degl’Innocenti. All.: Petroni. Arbitro: Scalisi di Carrara. Reti: 8’ Cucinotta; 16’ Casati; 54’ e 64’ Mallardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cerretese, decidono i calci di rigore. La Sestese passa il turno di Coppa Italia

