Centrodestra | Zangrillo ' Calenda ha molte idee coerenti con battaglie FI'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Calenda ha molte idee coerenti con le battaglie di FI, posso dire che è una persona con cui mi piace dialogare, lo apprezzo, non è uno che va avanti a slogan. Se entrasse in F di certo non mi dispiacerebbe". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Centrodestra: Zangrillo, 'Calenda ha molte idee coerenti con battaglie FI'

In questa notizia si parla di: centrodestra - zangrillo

#Regionali in #valledaosta : è vittoria degli autonomisti a 20.000 voti, niente sorpasso per il centrodestra. Zangrillo comunque soddisfatto: “Risultato storico per Forza Italia” - X Vai su X

#Regionali in #valledaosta : è vittoria degli autonomisti a 20.000 voti, niente sorpasso per il centrodestra. Zangrillo comunque soddisfatto: “Risultato storico per Forza Italia” - facebook.com Vai su Facebook

Calenda flirta con Forza Italia per il voto nelle Marche e a Milano. Ma poi litiga con Schifani: “Ha offeso la Sicilia” - Al contrario del suo ex socio Matteo Renzi, che da qualche tempo predica l’unità del centrosinistra, il ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

"Calenda ha offeso la Sicilia". E Schifani abbandona l'evento di FI: cosa è successo - Animi infuocati tra Renato Schifani e Carlo Calenda, protagonisti di un acceso diverbio in occasione della convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei giovani di Forza Italia in corso a San ... Lo riporta ilgiornale.it