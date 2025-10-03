Centrodestra la scelta ricade su Cirielli | salta il civico vince l’uomo d’apparato

Edmondo Cirielli, salernitano, viceministro degli Esteri e fedelissimo della premier, sarà – salvo improbabili colpi di teatro – il candidato del centrodestra. La notizia, che da settimane correva sottovoce nei corridoi della politica, è ora uscita allo scoperto: e non perché vi fosse ancora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it