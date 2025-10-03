Centrale Festival accende la Martesana
Ce lo ha consegnato Ludovico il Moro a fine Quattrocento, ma ad animare il Naviglio della Martesana e renderlo popolare ci voleva “ Milano centrale festival “: terza edizione dal 3 al 5 ottobre, rassegna di arte contemporanea (progetto di Chippendale Studio, direzione di Luca Panaro ), dalla Stazione Centrale lungo lo storico corso d’acqua, in 15 spazi che ospitano mostre personali e collettive di fotografia, installazioni, videoarte, proiezioni notturne, talk, laboratori per bambini. Il cuore, nella Biblioteca Morando di Cineteca Milano (la più antica cineteca italiana). Ma soprattutto sono inusuali i luoghi del Festival, a cominciare dalla lavanderia self service di via M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: centrale - festival
Torna il "Concerto per Tredozio", appuntamento centrale dell'Emilia-Romagna Festival: suonano Don Hilario e Nina Del Monte
Anche Spazioxnoi partecipa alla terza edizione del Milano centrale festival
Milano Centrale Festival 2025: rassegna d’arte contemporanea - https://milanoevents.it/?p=115314 - X Vai su X
Domenica 5 ottobre alle 17, in via Tofane 49 a Milano, Emiliano Biondelli e Luca Panaro parleranno del libro d'arte come oggetto sociale (Editrice Quinlan 2024). L'incontro è organizzato e inserito nel programma del Milano Centrale Festival. Come è cambiat Vai su Facebook
Centrale Festival accende la Martesana - Ce lo ha consegnato Ludovico il Moro a fine Quattrocento, ma ad animare il Naviglio della Martesana e renderlo popolare ci voleva “ Milano centrale festival “: terza edizione dal 3 al 5 ottobre, rasse ... Secondo ilgiorno.it
'Milano Centrale Festival 2025': mostre e installazioni gratis da scoprire in Stazione Centrale (e non solo) - Dal 3 al 5 ottobre arriva la terza edizione di ‘Milano Centrale Festival’, rassegna di fotografia, videoarte ed editoria. Si legge su milanotoday.it