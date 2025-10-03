Ce lo ha consegnato Ludovico il Moro a fine Quattrocento, ma ad animare il Naviglio della Martesana e renderlo popolare ci voleva “ Milano centrale festival “: terza edizione dal 3 al 5 ottobre, rassegna di arte contemporanea (progetto di Chippendale Studio, direzione di Luca Panaro ), dalla Stazione Centrale lungo lo storico corso d’acqua, in 15 spazi che ospitano mostre personali e collettive di fotografia, installazioni, videoarte, proiezioni notturne, talk, laboratori per bambini. Il cuore, nella Biblioteca Morando di Cineteca Milano (la più antica cineteca italiana). Ma soprattutto sono inusuali i luoghi del Festival, a cominciare dalla lavanderia self service di via M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centrale Festival accende la Martesana