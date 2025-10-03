Centrale al Caleotto | il centrodestra chiede stop al progetto e assemblea pubblica
Esprimiamo profonda contrarietà alla delibera approvata nella seduta del 29 settembre 2025, che autorizza la costruzione di una centrale termica a servizio del teleriscaldamento nel quartiere Caleotto. Il voto contrario dei nostri consiglieri comunali rappresentanti il centrodestra è stato netto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
