Centinaio vicepresidente del Senato | Una legge per garantire aria salubre negli ambienti chiusi
Garantire aria più salubre negli ambienti chiusi, ridurre i rischi per la salute pubblica e introdurre un quadro normativo organico per la gestione degli impianti di trattamento dell’aria. Con questi obiettivi, al Senato della Repubblica, nella Sala Caduti di Nassirya, sarà presentata martedì 21 ottobre la nuova proposta di legge nazionale sulla qualità dell’aria indoor, iniziativa promossa dal vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. La norma si inserisce nel solco del D.Lgs. 812008 in materia di sicurezza sul lavoro, ma aggiorna e dettaglia gli obblighi relativi agli impianti di climatizzazione e ventilazione alla luce delle evidenze scientifiche maturate durante la pandemia da COVID-19. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
“Per Terre d’Oltrepò l’unica soluzione è il commissariamento”. Parla il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio
Il Presidente Diego Catania: “Evidenziato il ruolo dell’Educatore Professionale nella presa in carico del fenomeno”. È stato presentato giovedì 18 settembre 2025, presso Palazzo Giustiniani, su iniziativa del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il - facebook.com Vai su Facebook
La mia intervista al vice presidente del Senato Gianmarco Centinaio. A proposito di quel che succede nella Lega - X Vai su X
Casa Aler occupata, "la giustizia si muova" - "Si applichi il decreto legge sicurezza e si sgomberi la famiglia rom che ha abusivamente occupato un alloggio". Secondo msn.com
Centinaio, minacce anarchiche dopo lo sfratto del Leonka - Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha presentato una denuncia alla Questura di Pavia dopo aver ricevuto una lettera di minacce, con il simbolo del gruppi anarchici, riguardante le ... Riporta ansa.it