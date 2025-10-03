Centinaio vicepresidente del Senato | Una legge per garantire aria salubre negli ambienti chiusi

Garantire aria più salubre negli ambienti chiusi, ridurre i rischi per la salute pubblica e introdurre un quadro normativo organico per la gestione degli impianti di trattamento dell’aria. Con questi obiettivi, al Senato della Repubblica, nella Sala Caduti di Nassirya, sarà presentata martedì 21 ottobre la nuova proposta di legge nazionale sulla qualità dell’aria indoor, iniziativa promossa dal vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. La norma si inserisce nel solco del D.Lgs. 812008 in materia di sicurezza sul lavoro, ma aggiorna e dettaglia gli obblighi relativi agli impianti di climatizzazione e ventilazione alla luce delle evidenze scientifiche maturate durante la pandemia da COVID-19. 🔗 Leggi su Ildenaro.it