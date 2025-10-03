Centinaia di persone radunate alla stazione di Mestre

Veneziatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già prima delle 9 i manifestanti hanno cominciato a radunarsi all'esterno della stazione ferroviaria di Mestre. Partecipano centinaia di persone, due furgoni procederanno alla testa del corteo. Sventolano bandiere della Palestina e dei tanti comitati che aderiscono all'iniziativa, tra cui quelli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centinaia - persone

Milano, centinaia di persone al corteo pro Pal: "Via gemellaggio con Tel Aviv"

Gaza, centinaia di persone affamate assaltano i camion con i sacchi di farina

“Come formiche in coda, tutta colpa di Tim Cook e di Apple”: centinaia di persone in fila per salire sul Seceda, esplode la rabbia dei residenti per l’overtourism sulle Dolomiti

centinaia persone radunate stazioneMobilitazione pro Palestina a Firenze: 5mila davanti alla stazione di Santa Maria Novella - Nuova mobilitazione nel capoluogo toscano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e con la popolazione palestinese. Riporta gonews.it

«Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»: la protesta di centinaia di persone in tangenziale - Centinaia di manifestanti a Padova deviano il percorso del corteo partito dalla stazione, invadendo la circonvallazione esterna per richiamare a gran voce la tutela e il sostegno alla causa palestines ... Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Centinaia Persone Radunate Stazione