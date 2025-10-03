Cenano lautamente in 7 al ristorante poi scappano senza pagare | inseguiti da titolare e dipendenti
Brescia, 3 ottobre 2025 – Si sono goduti una lauta cena, peccato che poi siano letteralmente scappati senza saldare il conto. Il pasto con il finale amaro (per il titolare del locale) è andato in scena in un ristorante di Brescia, nella centralissima via San Faustino. L’inseguimento . Stando a quanto emerso un gruppo di clienti, dopo aver consumato la cena, si è dato alla fuga senza saldare il conto. Il titolare e alcuni dipendenti non si sono però dati per vinti e dando sfoggio di grande prontezza e “fiato”, hanno inseguito i responsabili riuscendo a bloccarne uno, poi affidato agli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cenano - lautamente
