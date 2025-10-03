Celta Vigo-Atletico Madrid domenica 05 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a Balaidos?
Finalmente il Celta Vigo si è sbloccato: giovedì è arrivata una vittoria in Europa League, in rimonta contro il Paok, e ha spezzato una maledizione che durava da inizio stagione. Domenica notte i galiziani riceveranno l’Atletico Madrid, che nelle ultime settimane sta volando sulle ali di un attacco davvero prolifico: anche in Champions i Colchoneros . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
