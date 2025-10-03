Cellulare in carica cade nella vasca | donna di 46 anni muore folgorata

La vittima è Ann-Marie O'Gorman, madre di tre figli. Un incidente domestico drammatico ha spezzato la vita di Ann-Marie O'Gorman, 46 anni, madre di tre figli, nel quartiere di Santry a Dublino, in Irlanda. La donna è rimasta folgorata dal suo cellulare in carica, caduto nella vasca da bagno mentre era collegato alla presa elettrica. A fare la terribile scoperta è stato il marito, Joe O'Gorman, che al rientro a casa ha trovato la moglie priva di sensi. I soccorsi e l'esito tragico. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza al Beaumont Hospital, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

