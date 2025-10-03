Cellulare in carica cade nella vasca | donna di 46 anni muore folgorata

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima è Ann-Marie O’Gorman, madre di tre figli. Un incidente domestico drammatico ha spezzato la vita di Ann-Marie O’Gorman, 46 anni, madre di tre figli, nel quartiere di Santry a Dublino, in Irlanda. La donna è rimasta folgorata dal suo cellulare in carica, caduto nella vasca da bagno mentre era collegato alla presa elettrica. A fare la terribile scoperta è stato il marito, Joe O’Gorman, che al rientro a casa ha trovato la moglie priva di sensi. I soccorsi e l’esito tragico. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza al Beaumont Hospital, ma per lei non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cellulare in carica, cade nella vasca: donna di 46 anni muore folgorata

In questa notizia si parla di: cellulare - carica

Il cellulare in carica cade nella vasca: madre di tre figli muore folgorata

Carica un selfie e scarica le emozioni della Bettona Extreme! Link diretto per il selfie https://join.endu.net/pix/?editionId=94325 N.B. Si consiglia di inserire un selfie o una foto dove il viso riempe tutto lo schermo del cellulare , per facilitare l'identificazio - facebook.com Vai su Facebook

“Teneva in mano il telefono che era sotto carica, poi le è scivolato in acqua ed è partita la scossa”: donna muore folgorata nella vasca da bagno - Marie O'Gorman è morta in Irlanda dopo che il suo iPhone in carica è caduto nella vasca da bagno provocando una scarica elettrica fatale ... Da ilfattoquotidiano.it

L’iPhone in carica cade in acqua: madre di tre figli muore folgorata mentre fa il bagno nella vasca - Marie O’Gorman, è morta folgorata nella vasca da bagno dopo che il suo iPhone in carica era caduto in acqua nella sua casa di Santry, nella Contea ... Scrive fanpage.it