Cede parte del tetto all' istituto alberghiero di Siracusa | i ragazzi erano in strada a manifestare per la Palestina
Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell’androne di ingresso dell’Istituto alberghiero Federico II di Siracusa. Non ci sono feriti, l’incidente si è verificato in un momento in cui c'erano poche persone nella scuola e gli studenti avevano preso parte al corteo per Gaza. E’ stato il personale dell’istituto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che si sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: cede - parte
Tragedia sfiorata a Corsico: cede parte della mura esterne di una palazzina
Camion esce di strada, cede parte dell'asfalto. Agenti sul posto: "Fate attenzione"
CHE TEMPO FA IN BASILICATA. La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata con deboli piogge. ?TEMPERATURE: Potenza Min 10Max 17 - facebook.com Vai su Facebook
Il Monza diventa americano, la famiglia Berlusconi cede al fondo Blv La squadra brianzola entra in nuova era con l’acquisizione dell’80% delle azioni da parte di Beckett Layne Ventures, mentre Galliani lascia la presidenza per dare spazio al nuovo mana... - X Vai su X
Cede parte del tetto all'istituto alberghiero di Siracusa: i ragazzi erano in strada a manifestare per la Palestina - Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell’androne di ingresso dell’Istituto alberghiero Federico II di Siracusa . Lo riporta msn.com