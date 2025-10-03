Cede parte del tetto all' istituto alberghiero di Siracusa | i ragazzi erano in strada a manifestare per la Palestina

Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell’androne di ingresso dell’Istituto alberghiero Federico II di Siracusa. Non ci sono feriti, l’incidente si è verificato in un momento in cui c'erano poche persone nella scuola e gli studenti avevano preso parte al corteo per Gaza. E’ stato il personale dell’istituto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che si sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

