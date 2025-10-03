Ceccano in lutto | è morto Daniele Uberti vittima dell’incidente in scooter su via Buozzi

Non ce l’ha fatta Daniele Uberti, il 42enne originario di Ceccano coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto all’alba di martedì 30 settembre. L’uomo, secondo quanto riportato dai rilievi effettuati dai Carabinieri, avrebbe perso autonomamente il controllo del suo scooter all’altezza del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ceccano - lutto

Domani l'ultimo saluto #alvito #lutto #funerali #cordoglio Vai su Facebook

Simone e Damiano, da Ceccano a Panama: l’ostello per l’amico morto distrutto da un rogo e la fortuna come tour operator - Due ciociari giramondo partiti con un ostello a Panama, dedicato a un amico morto in un incidente, e diventati operatori turistici con un fatturato milionario, 50 collaboratori e oltre 10mila ... ilmessaggero.it scrive