C' è una seconda flotilla per ora più silenziosa che è già in rotta verso la Striscia Gaza

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla provocata da Israele, altre 45 barche sono partite dalla Turchia e 11 dall'Italia. E stanno navigando verso la Striscia. 🔗 Leggi su Wired.it

c 232 una seconda flotilla per ora pi249 silenziosa che 232 gi224 in rotta verso la striscia gaza

© Wired.it - C'è una seconda flotilla, per ora più silenziosa, che è già in rotta verso la Striscia Gaza

In questa notizia si parla di: seconda - flotilla

Flotilla, attaccata una seconda nave

Global Sumud Flotilla: "Attaccata una seconda barca"

Flotilla, colpita una seconda nave: altro "razzetto" e incendio a bordo

c 232 seconda flotillaC'&#232; una seconda flotilla, per ora più silenziosa, che è già in rotta verso la Striscia Gaza - Dopo la fine della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla provocata da Israele, altre 45 barche sono partite dalla Turchia e 11 dall'Italia. Da wired.it

Cosa sappiamo della seconda Flotilla partita dall'Italia con medici e infermieri diretti a Gaza - Una flotta di undici imbarcazioni con a bordo più di 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti si dirige verso Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco navale israeliano #EuropeNews ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: C 232 Seconda Flotilla