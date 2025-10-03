C' è una seconda flotilla per ora più silenziosa che è già in rotta verso la Striscia Gaza

Dopo la fine della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla provocata da Israele, altre 45 barche sono partite dalla Turchia e 11 dall'Italia. E stanno navigando verso la Striscia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - C'è una seconda flotilla, per ora più silenziosa, che è già in rotta verso la Striscia Gaza

PARTE LA SECONDA FLOTILLA VERSO GAZA: OLTRE 45 BARCHE CIVILI TURCHE IN ROTTA DOPO L'INTERCETTAZIONE 02/10/2025 - Dopo l'intercettazione della Flotilla Global Sumud da parte della marina israeliana, è partita una seconda flottiglia com

#intanto Parte la seconda Flotilla verso Gaza: oltre 45 barche civili turche in rotta dopo l'intercettazione

Cosa sappiamo della seconda Flotilla partita dall'Italia con medici e infermieri diretti a Gaza - Una flotta di undici imbarcazioni con a bordo più di 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti si dirige verso Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco navale israeliano #EuropeNews ... Lo riporta msn.com