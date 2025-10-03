C' è un secondo caso di Chikungunya virus tropicale trasmesso dalle zanzare | non è un rientro dall' estero

3 ott 2025

Ausl Romagna informa che il 3 ottobre è stato diagnosticato un secondo caso di Chikungunya a Cesenatico: si tratta di una persona di 48 anni, non di rientro dall'estero. E’ in buone condizioni di salute e non è stato necessario il ricovero. In precedenza, sempre a Cesenatico, era stato infettato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

