C’è un motivo se il blu è il colore più raro tra gli animali | ecco perché è così difficile trovarlo

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il blu è un pigmento molto raro negli animali. Quasi tutti gli animali che appaiono blu ai nostri occhi sono infatti il risultato di effetti ottici e di come la luce interagisce con squame, scaglie e piumaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

