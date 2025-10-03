La prima sfida tutta aretina della stagione nel campionato di Serie D permette a Terranuova Traiana e Sansepolcro di incrociare nuovamente i rispettivi cammini dopo un’attesa di quasi 39 anni. Erano infatti i tempi della Seconda Categoria regionale e il girone (anche quello con la lettera E) era composto in esclusiva da squadre della provincia, quando le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta. Si chiamavano Terranuovese l’una, Borgo l’altra e l’odierno stadio Matteini, anche allora teatro della sfida che torna dopodomani, era semplicemente il Comunale. Il bilancio delle quattro sfide disputate in Seconda è di perfetta parità a livello sia di vittorie (due per ciascuna, in casa propria) che di punteggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

C'è Terranuova-Sansepolcro. Il derby ritorna dopo 39 anni