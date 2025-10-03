C'è il via libera del governo | in Italia tornerà l'energia nucleare
È stato approvato in Cdm il disegno di legge che delega il governo in materia di "energia nucleare sostenibile". Adesso il testo passerà all'esame del Parlamento, che avrà 12 mesi di tempo per fissare criteri e condizioni per il ritorno del nucleare in Italia. Vediamo nel dettaglio le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: libera - governo
Conferenza per l’infanzia a Roma il 2 e il 3 ottobre, il governo dà via libera al Piano d’intervento: le azioni chiave per colmare il gap educativo, rafforzare la salute dei giovani e promuovere pari opportunità
Piano nazionale per l’infanzia, via libera in Cdm: genitorialità, educazione e salute, tutte le azioni del governo
Immissioni in ruolo presidi, docenti e ATA: 65.265 stabilizzazioni. Via libera definitivo da parte del governo
Commissione Bilancio, via libera a Bilancio consolidato Regione 2024 Rinviata all’Aula la proposta di legge che recepisce impegni assunti con il Governo Leggi la notizia https://ow.ly/bOUF50X5CMM #Bilancio2024 #Governo #CommissioneBilancio - facebook.com Vai su Facebook
Da giorni assistiamo a un dibattito surreale sulla Flotilla: cortei, scioperi, attacchi al Governo. Nel magico mondo della sinistra non si parla d’altro. E poi c’è la realtà: una Nazione che cresce, riporta il deficit entro la soglia del 3%, libera risorse per famiglie e lav - X Vai su X