C’è il cibo al centro di ’Bosco - Urban Art Project’

Con l’inaugurazione della mostra personale di Matteo Lucca "Gesti che nutrono" si apre domani alle 17 alla Stazione degli Artisti di Gambettola la sesta edizione di Bosco – Urban Art Project, concepito per mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo senso di appartenenza a un luogo. La rassegna si svolgerà fino a domenica 19 ottobre con un programma concentrato in tre fine settimana articolato in incontri, progetti espositivi e momenti di interazione con la collettività. Il cibo come specchio della civiltà è il tema al centro di questa nuova edizione a cura dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno e il patrocinio del Comune di Gambettola, il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

