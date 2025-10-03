C’è il cibo al centro di ’Bosco - Urban Art Project’

Con l’inaugurazione della mostra personale di Matteo Lucca "Gesti che nutrono" si apre domani alle 17 alla Stazione degli Artisti di Gambettola la sesta edizione di BoscoUrban Art Project, concepito per mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo senso di appartenenza a un luogo. La rassegna si svolgerà fino a domenica 19 ottobre con un programma concentrato in tre fine settimana articolato in incontri, progetti espositivi e momenti di interazione con la collettività. Il cibo come specchio della civiltà è il tema al centro di questa nuova edizione a cura dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno e il patrocinio del Comune di Gambettola, il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

