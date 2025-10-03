C’è il cibo al centro di ’Bosco - Urban Art Project’
Con l’inaugurazione della mostra personale di Matteo Lucca "Gesti che nutrono" si apre domani alle 17 alla Stazione degli Artisti di Gambettola la sesta edizione di Bosco – Urban Art Project, concepito per mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo senso di appartenenza a un luogo. La rassegna si svolgerà fino a domenica 19 ottobre con un programma concentrato in tre fine settimana articolato in incontri, progetti espositivi e momenti di interazione con la collettività. Il cibo come specchio della civiltà è il tema al centro di questa nuova edizione a cura dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno e il patrocinio del Comune di Gambettola, il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cibo - centro
Israele spara sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti: 27 morti e oltre 180 feriti. Negoziati Gaza vicini al collasso
Israele, spari sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti: 27 morti e oltre 180 feriti. Negoziati Gaza “vicini al collasso”
Gaza, l’inviato Usa visita il centro aiuti di Rafah. “2 palestinesi uccisi prima del suo arrivo”. Onu: “1.373 morti da maggio mentre chiedevano cibo”
CIBO & COMUNITÀ "LA VIA DELLA VITA FELICE” LEONFORTE, GIARDINO DELLE NINFE – SABATO 4 OTTOBRE 2025 Il Comune di Leonforte, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, l’Associazione Triskèle e Federcentri, prom Vai su Facebook