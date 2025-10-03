L’esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l’assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da decine di imbarcazioni, ma uno yacht continua a navigare verso l’enclave palestinese. Lo riportano alcuni media, tra cui Al Jazeera. La Marinette, battente bandiera polacca e con un equipaggio di sei persone, è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - C'è ancora una barca della Flotilla diretta a Gaza: è la Marinette battente bandiera polacca