C' è ancora una barca della Flotilla diretta a Gaza | è la Marinette battente bandiera polacca

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l’assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da decine di imbarcazioni, ma uno yacht continua a navigare verso l’enclave palestinese. Lo riportano alcuni media, tra cui Al Jazeera. La Marinette, battente bandiera polacca e con un equipaggio di sei persone, è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

c 232 ancora una barca della flotilla diretta a gaza 232 la marinette battente bandiera polacca

© Feedpress.me - C'è ancora una barca della Flotilla diretta a Gaza: è la Marinette battente bandiera polacca

In questa notizia si parla di: barca - flotilla

Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

c 232 barca flotillaFlotilla, intercettate tutte le barche. Israele: "Nessuna ha superato il legittimo blocco navale" - La turca Mikeno dice di aver infranto il blocco, ma l'Idf smentisce. Riporta huffingtonpost.it

Global Sumud Flotilla: "Barca colpita da drone in acque tunisine". A bordo c'&#232; Greta Thunberg. Le autorità smentiscono - Gli organizzatori di Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, dichiarano che una delle sue imbarcazioni è stata colpita da un sospetto drone, ma che nessuno è rimasto ferito. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Barca Flotilla