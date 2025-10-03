Cbs a Bari Weiss la direzione delle news
Bari Weiss, ex giornalista del New York Times, assumerà la direzione delle news alla Cbs. La decisione è stata presa dal colosso Paramount-Skydance, a cui appartiene la testata, dopo l’acquisizione del giornale online Free Press, fondato proprio da Weiss. Si tratta di un portale vicino al mondo conservatore, con posizioni filo-israeliane e anti-woke, non distante dalla destra di Donald Trump. L’accordo per l’acquisizione prevede una cifra di 150 milioni di dollari e che Free Press resti indipendente. Ma è la nomina di Weiss a cambiare le carte in tavola. Secondo il New York Post, che ha ripreso il commento di un ex giornalista di Cbs, la nomina sarà «come lanciare una granata in redazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it
