Cbs a Bari Weiss la direzione delle news

Lettera43.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari Weiss, ex giornalista del New York Times, assumerà la direzione delle news alla Cbs. La decisione è stata presa dal colosso Paramount-Skydance, a cui appartiene la testata, dopo l’acquisizione del giornale online Free Press, fondato proprio da Weiss. Si tratta di un portale vicino al mondo conservatore, con posizioni filo-israeliane e anti-woke, non distante dalla destra di Donald Trump. L’accordo per l’acquisizione prevede una cifra di 150 milioni di dollari e che Free Press resti indipendente. Ma è la nomina di Weiss a cambiare le carte in tavola. Secondo il New York Post, che ha ripreso il commento di un ex giornalista di Cbs, la nomina sarà «come lanciare una granata in redazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

cbs a bari weiss la direzione delle news

© Lettera43.it - Cbs, a Bari Weiss la direzione delle news

In questa notizia si parla di: bari - weiss

Bari Weiss e l’ascesa del giornalismo pro-Israele sotto CBS 

cbs bari weiss direzioneCbs, a Bari Weiss la direzione delle news - Bari Weiss, ex giornalista del New York Times, assumerà la direzione delle news alla Cbs. Si legge su msn.com

cbs bari weiss direzioneLa Cbs affida le news alla conservatrice Bari Weiss - In arrivo alla guida della testata un'ex giornalista del Nyt nota per le sue posizioni anti- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cbs Bari Weiss Direzione