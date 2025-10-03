Dopo il ko interno con il Livorno, di misura, è arrivato domenica scorsa il successo per 38-28 contro Parma. E domenica prossima alle 15:30, sempre al Montano, i Cavalieri Union sfideranno Calvisano nella terza ed ultima amichevole pre-campionato. Una sfida che sulla carta si annuncia affascinante: Calvisano non è più la corazzata che tra il 2024 ed il 2019 vinse ben quattro Scudetti (anche grazie all’apporto di Alberto Chiesa, allora giocatore) ma resta comunque una squadra ostica che sta preparandosi per debuttare nel girone 1 "elite" di Serie A 202526, quella da cui nella scorsa annata sono retrocessi capitan Puglia e compagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, test Calvisano. I tuttineri sono in forma