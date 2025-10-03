Cause fattori di rischio e terapie | un convegno su prevenzione e cura dell’obesità

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - L’obesità sta diventando una vera emergenza che impatta notevolmente sul servizio sanitario nazionale al pari dell'ipertensione arteriosa e del diabete mellito. Il Parlamento italiano, primo al mondo, ha appena approvato il disegno di legge per la prevenzione e la cura della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cause - fattori

Audero Juventus, i bianconeri hanno scelto lui come nuovo secondo! Madama, però, deve fare i conti con due fattori: uno di questi è inaspettato!

Conceicao Juventus: Madama è arrivata a un bivio, ma vuole percorrere quella strada. Ci sono due fattori con cui tenere conto: ecco quali sono!

Modesto alla Juve, Comolli accoglie la sua scelta in società: «Felice di accogliere Francois nella struttura. Crediamo che questi due fattori saranno fondamentali»

cause fattori rischio terapieSalute del cuore, in Italia più decessi fra le donne. Ecco i 5 fattori di rischio cardiovascolari su cui intervenire per proteggersi - L'impegno della Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) nel sensibilizzare la popolazione sull'importanza ... Come scrive vanityfair.it

cause fattori rischio terapieAnsia depressiva: cause, sintomi e possibili soluzioni - Ansia depressiva: un disturbo psicologico complesso che combina sintomi d'ansia e depressione. Segnala microbiologiaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Cause Fattori Rischio Terapie