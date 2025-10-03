Catwoman nel DCU | i nuovi piani di James Gunn

le future prospettive di catwoman nella dc universe. Il panorama cinematografico dedicato ai personaggi della DC Comics sta vivendo una fase di rinnovamento e ampliamento. Con l’avvento di nuovi progetti e la ridefinizione delle linee narrative, si apre uno scenario in cui il personaggio di Catwoman potrebbe assumere un ruolo centrale all’interno della nuova continuity ufficiale. La presenza di questo iconico personaggio, già protagonista di diverse interpretazioni sul grande schermo, si configura come elemento chiave per arricchire le trame e approfondire i rapporti tra gli eroi e i villain dell’universo DC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Catwoman nel DCU: i nuovi piani di James Gunn

In questa notizia si parla di: catwoman - nuovi

Countdown to Romics Official #catwoman #batman #dccomics #gothamshadows #romics Vai su Facebook

James Gunn conferma piani per Catwoman nel DCU - James Gunn conferma l’interesse per Catwoman nella DCU: Selina Kyle potrebbe debuttare in The Brave and the Bold o in futuri film. Come scrive cinefilos.it

Batman: The Brave & The Bold, James Gunn conferma: "Ci sono piani per Catwoman nel DCU" - Il direttore creativo del DCU e presidente dei DC Studios ha confermato che molto presto anche Catwoman entrerà nella ... Segnala cinema.everyeye.it