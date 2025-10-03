Cattolica la mostra Collezione Mazzolini apre la Settimana del Dono
Torna a splendere la luce dell’arte piacentina nell’atrio d’onore del campus di Via Emilia Parmense, 84. Merito della mostra “Collezione Mazzolini, sguardi sulla pittura del secondo Novecento” che verrà inaugurata lunedì 6 ottobre alle 18.00 e aprirà l’edizione 2025 della Settimana del Dono nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cattolica - mostra
Missione Cattolica di Lingua Italiana Berna. Paul Fowler · Secret Forest. Celeste, la bambina nascosta – Mostra alla Missione Cattolica di lingua italiana di Berna In occasione del Giubileo dei Migranti 2025, vi invitiamo a scoprire una mostra toccante che ra - facebook.com Vai su Facebook
Milano, all’Università Cattolica prorogata fino al 24 ottobre “ELPÌS” mostra di Gianfranco Meggiato - X Vai su X
Sguardi sulla pittura del Novecento con la collezione Mazzolini, la mostra in Cattolica - Torna a splendere la luce dell’arte piacentina nell’atrio d’onore del campus di Via Emilia Parmense, 84. Segnala piacenzasera.it