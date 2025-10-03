Cattaneo | Milan trascinato da un grande Pulisic non si avverte più l’urgenza di Leao

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista sportivo Marco Cattaneo ha commentato la vittoria del Milan contro il Napoli sul canale YouTube di 'Repubblica'. Molto interessante il passaggio su Christian Pulisic e Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

