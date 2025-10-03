Cattaneo | Milan trascinato da un grande Pulisic non si avverte più l’urgenza di Leao
Il giornalista sportivo Marco Cattaneo ha commentato la vittoria del Milan contro il Napoli sul canale YouTube di 'Repubblica'. Molto interessante il passaggio su Christian Pulisic e Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: cattaneo - milan
Farmacia Dottor Cattaneo | Milan - facebook.com Vai su Facebook
Cattaneo: “Milan l’anti-Napoli. Non si avverte più l’assenza di Leao” - Sul canale YouTube della Repubblica, Marco Cattaneo ha parlato della sfida vinta dai rossoneri contro il Napoli di Antonio Conte e delle prospettive future del Milan. Da milannews.it
Milan, Pulisic chiede scusa a Gimenez, segna, trascina: è lui l’uomo in più di Allegri, il retroscena - Capocannoniere, leader in campo e psicologo fuori: conferma la sua centralità rossonera. Si legge su sport.virgilio.it