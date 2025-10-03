Catanzaro la maledizione del pareggio | sei partite e sei X

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è la prima volta: nel ’74-75 gialloblù chiusero terzi con 19 pari, mentre appena un anno fa furono la squadra con più pareggi dell’intera Serie B. Stavolta però l’obiettivo è spezzare la serie e inseguire il primo successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

catanzaro la maledizione del pareggio sei partite e sei x

© Gazzetta.it - Catanzaro, la maledizione del pareggio: sei partite e sei "X"

In questa notizia si parla di: catanzaro - maledizione

catanzaro maledizione pareggio seiCatanzaro, la maledizione del pareggio: sei partite e sei "X" - 75 gialloblù chiusero terzi con 19 pari, mentre appena un anno fa furono la squadra con più pareggi dell’intera Serie B. Scrive msn.com

catanzaro maledizione pareggio seiCatanzaro, altro pareggio con la Juve Stabia - I giallorossi sotto di due goal nel primo tempo rimontano nel secondo ma non riescono ad ottenere la prima vittoria in campionato ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Catanzaro Maledizione Pareggio Sei